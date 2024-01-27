 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İrlanda ve Norveç, UNRWA'ya yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İrlanda ve Norveç, UNRWA'ya yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı

İrlanda ve Norveç, batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya finansal yardımları durdurduklarını açıklamasının ardından, ajansa yardımlarını...

İrlanda ve Norveç, UNRWA\'ya yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı
27.01.2024 - 23:05,
Abone Ol

İrlanda ve Norveç, batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya finansal yardımları durdurduklarını açıklamasının ardından, ajansa yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine birçok batılı ülke ajansa yapılacak yardımları durdurduğunu açıklarken, iki ülkeden UNRWA'ya destek geldi. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin yaptığı açıklamada, "Philippe Lazzarini'nin 7 Ekim'deki saldırıya katıldığından şüphelenilen UNRWA personelini derhal açığa alma, kapsamlı bir soruşturma yürütme ve teröre karşı sıfır tolerans gösterme kararına güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğüne dikkat çeken Martin, "İrlanda'nın UNRWA'nın hayati önem taşıyan Gazze çalışmalarına yönelik finansmanı askıya alma gibi bir planı yok" dedi.

"Filistin için uluslararası desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"

Norveç'in kurduğu Filistin Yönetimi temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Gazze'deki durum felaket ve UNRWA oradaki en önemli insani yardım kuruluşu. Norveç olarak UNRWA aracılığıyla Filistin halkına verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Filistin için uluslararası desteğe şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" ifadeleri yer aldı.

Hollanda UNRWA'ya yardımı askıya alan son ülke oldu

Hollanda basınında yer alan habere göre, hükümet UNRWA'ya yaptığı yardımı askıya aldı. Haberde, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Geoffrey van Leeuwen'in sözcüsünün kararı doğruladığı belirtilirken, Leeuwen dün yaptığı açıklamada, "Hollanda, UNRWA'ya gelecekte yapacağı mali katkıları değerlendirirken soruşturmanın sonuçlarını yakından takip edecek ve değerlendirecektir. Bu süre zarfında Hollanda Gazze'deki sivil nüfusa insani yardım sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - DUBLİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Norveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İrlanda ve Norveç, UNRWA'ya yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı - Son Dakika


23:34
AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu
23:33
La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:54
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız

Son Dakika
23:34 AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu
23:33 La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:54 AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 00:05:39. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda ve Norveç, UNRWA'ya yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement