İrlanda ve Norveç, UNRWA\'ya yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı

İrlanda ve Norveç, batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya finansal yardımları durdurduklarını açıklamasının ardından, ajansa yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine birçok batılı ülke ajansa yapılacak yardımları durdurduğunu açıklarken, iki ülkeden UNRWA'ya destek geldi. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin yaptığı açıklamada, "Philippe Lazzarini'nin 7 Ekim'deki saldırıya katıldığından şüphelenilen UNRWA personelini derhal açığa alma, kapsamlı bir soruşturma yürütme ve teröre karşı sıfır tolerans gösterme kararına güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğüne dikkat çeken Martin, "İrlanda'nın UNRWA'nın hayati önem taşıyan Gazze çalışmalarına yönelik finansmanı askıya alma gibi bir planı yok" dedi.

"Filistin için uluslararası desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"

Norveç'in kurduğu Filistin Yönetimi temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Gazze'deki durum felaket ve UNRWA oradaki en önemli insani yardım kuruluşu. Norveç olarak UNRWA aracılığıyla Filistin halkına verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Filistin için uluslararası desteğe şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" ifadeleri yer aldı.

Hollanda UNRWA'ya yardımı askıya alan son ülke oldu

Hollanda basınında yer alan habere göre, hükümet UNRWA'ya yaptığı yardımı askıya aldı. Haberde, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Geoffrey van Leeuwen'in sözcüsünün kararı doğruladığı belirtilirken, Leeuwen dün yaptığı açıklamada, "Hollanda, UNRWA'ya gelecekte yapacağı mali katkıları değerlendirirken soruşturmanın sonuçlarını yakından takip edecek ve değerlendirecektir. Bu süre zarfında Hollanda Gazze'deki sivil nüfusa insani yardım sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - DUBLİN