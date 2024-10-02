Ishiba'ya Biden ve Xi'den Tebrik Telefonu - Son Dakika
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Politika

Ishiba'ya Biden ve Xi'den Tebrik Telefonu

ABD Başkanı Biden, Japonya'nın yeni başbakanı Ishiba'yı arayarak tebrik etti; Xi Jinping mesaj gönderdi.

02.10.2024 10:13
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'yı telefonla arayarak yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği açıklandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in ise Ishiba'ya tebrik mesajı gönderdiği bildirildi.

Japonya'nın yeni başbakanı seçilen Shigeru Ishiba'ya ABD Başkanı Joe Biden'dan tebrik telefonu geldi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Ishiba'yı arayarak yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği bildirildi. Biden'ın ABD-Japonya ittifakının 70 yılı aşkın bir süredir bölgesel barış ve refahın temel taşı olduğunu ve ittifakın önceki Başbakan Fumio Kishida döneminde de geliştiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, "Başkan (Biden) güvenlik, ekonomi, teknoloji ve diplomasi alanlarının tamamında ABD-Japonya küresel ortaklığını derinleştirmeyi ve Başbakan Ishiba ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti" denildi. Savunma iş birliğini daha da güçlendirme ve bölgede barış ve istikrarı koruma kararlılıklarını teyit eden tarafların ayrıca Avustralya ve Hindistan ile Güney Kore ve Filipinler dahil çoklu bölgesel iş birliğini geliştirme kararlılığını yinelediği aktarıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi'den tebrik mesajı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ise Ishiba'ya yeni görevi vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdiği bildirildi. Resmi Çin basınında yer alan haberlere göre mesajında "stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkiler geliştirme" ve "yapıcı ve istikrarlı bağlar kurma" isteğini dile getiren Xi, Çin ve Japonya'yı "bir su şeridiyle ayrılmış komşular" olarak nitelendirdi. Xi, iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını gözeterek "barış içinde bir arada yaşama, tüm nesiller için dostluk, karşılıklı yarar sağlayan iş birliği ve ortak kalkınma yolunu izlemeleri" gerektiğini ifade etti.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın da dün Ishiba'ya tebrik mesajı göndererek iki ülkenin karşılıklı güven ve iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Japonya'nın yeni başbakanı Ishiba

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini kazanan Shigeru Ishiba, dün LDP ve iktidar ortağı Komeito'nun çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste yapılan oylamada ülkenin 102. başbakanı seçilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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