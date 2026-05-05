Işıkhan, 1 Mayıs'ı Pursaklar'da Kutladı

05.05.2026 23:10
Bakan Vedat Işıkhan, Pursaklar'da işçileri ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Pursaklar Belediyesi işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçilerle karşılamak üzere Pursaklar Belediyesinin temizlik ve fen işleri müdürlüklerinin olduğu şantiyeye geldi.

İşçilerle sohbet edip taleplerini dinleyen Işıkhan, birim yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Işıkhan, ilçenin temizlik işlerini yapacak işçileri görev yerlerine el sallayarak yolcu etti.

Bakan Işıkhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs kapsamındaki iş yeri ziyaretlerine dün Gölbaşı'ndaki bir savunma sanayisi fabrikasından başladıklarını söyledi.

Fabrikadaki işçilerle bir araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini belirten Işıkhan, savunma sanayisi alanındaki gelişmişlik seviyesini söz konusu fabrikada çalışan mühendis, teknisyen ve işçilerde gördüğünü anlattı.

Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşılamak üzere Pursaklar Belediyesinin şantiyesine geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonunda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler de şahit oluyorsunuz, gece gündüz üretime, istihdama katılıyoruz ve iş gücünde inanılmaz rakamlara ulaşıyoruz. İşsizlik verileri, son 35 aydır tek haneli seviyelerde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhuriyet tarihinde gerçekten müthiş rekorlara imza atıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu başarıları elde ediyoruz."

Türkiye'nin iş gücü ve istihdam ekosisteminde kendilerine çok önemli sorumluluklar da düştüğünü dile getiren Işıkhan, "Çünkü şu an yaklaşık 32 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılıyor. 35 milyondan fazla vatandaşımız iş gücünde yer alıyor. Geleceğe yönelik özellikle atıl iş gücünü harekete geçiriyoruz. 6 Ocak'ta hatırlarsanız saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ile Gençlerin Üretim Çağı-Genç İstihdam Hamlemizi başlatmıştık. Gençleri istihdama katmamız gerekiyor. NEET'leri biliyorsunuz, ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerimizin oranı gittikçe artıyor. Buna yönelik çok önemli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

"Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum"

Işıkhan, 1 Mayıs'ın dünyanın birçok yerinde kutlandığına işaret ederek, kutlamaların farklı temalarla yapıldığını söyledi.

Türkiye'de de bugün sendikaların çeşitli illerde kutlama programları düzenleyeceklerini belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Mayıs, işçi haklarının, taleplerinin dile getirildiği, emeğin, alın terinin kutsallığının ön plana çıkartıldığı bir farkındalık günü olarak kutlanıyor. Burada çalışan arkadaşlarımız bizden sonra Pursaklar özelinde temizlik çalışmaları için mesaiye başlayacaklar. Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Türkiye'nin üretimine, gelişimine katkıda bulunan her emekçinin alın teri bizim için kutsaldır. Politikaları 25 yıldır bu yönde geliştirdik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz."

Emeklilerin de kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Işıkhan, ülkenin kalkınması için uzun yıllar emek veren emeklilerin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Işıkhan, sendikalara da teşekkür ederek, "Çalışmalarımızı sosyal diyalog çerçevesinde sürdürüyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü aynı gemideyiz, birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'nin büyümesi, iş gücünün, istihdamın artması en önemli hedefimiz ve sendikalar yol arkadaşlarımız." dedi.

Ziyaretini takip eden basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Işıkhan, daha sonra ilçedeki bir taksi durağını, akaryakıt istasyonunu ve eczaneyi ziyaret etti.

Işıkhan, bu iş yerlerinde de sohbet ettiği esnaf ve işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Ziyaretleri sırasında Bakan Işıkhan'a, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin eşlik etti.

Kaynak: AA

