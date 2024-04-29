İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti - Son Dakika
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Politika

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, başbakanlık görevinden ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Yusuf, yeni lider seçilene kadar görevde kalacağını belirtti ve siyasi kariyeri boyunca değerlerine uygun hareket ettiğini vurguladı. Baskıların artması ve güven oylamasında yeterli desteği elde edememesi istifasının nedenleri arasında yer aldı.

29.04.2024 15:28
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İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etme kararı aldı.

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, başbakanlık görevinden ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Sorunsuz ve düzenli bir geçiş sağlamak için yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacağını belirten Yusuf, 12 yıllık siyasi kariyeri boyunca her zaman değerlerine uygun hareket ettiğini söyledi. Görevi devralacak yeni liderin yoksul çocuklar, önyargı ve ayrımcılıkla mücadele de dahil olmak üzere öncelik verdiği konular için mücadele etmeye devam edeceğinden hiç şüphesi olmadığını vurgulayan Yusuf, parti üyelerine seslenerek her zaman yanlarında olacağını ve partiyi desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta İskoçya Yeşiller Partisi ile koalisyon anlaşmasını sonlandırmasının ardından Hamza Yusuf'a yönelik baskılar artmıştı. Yusuf, parlamentodaki muhalefet partilerinin talebi üzerine bu hafta yapılması beklenen güven oylaması için yeterli desteği elde edememişti.

Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un şubat 2023'te istifa etmesinin ardından eski Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, İskoçya Ulusal Partisi'nin yeni lideri seçilmişti. Pakistan asıllı 37 yaşındaki Yusuf, 29 Mart 2023'te Yüksek Mahkeme'de yemin ederek resmi olarak görevine başlamıştı. - EDİNBURG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti - Son Dakika
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