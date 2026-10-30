İskoçya polisi, Andrew'un Balmoral'da Epstein ve Maxwell'i ağırlamasını soruşturuyor - Son Dakika
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İskoçya polisi, Andrew'un Balmoral'da Epstein ve Maxwell'i ağırlamasını soruşturuyor

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İskoçya polisi, Andrew Mountbatten-Windsor'un Epstein ve Maxwell ile 1999'da Balmoral Kalesi'ne yaptığı ziyaretlerle ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Polis sözcüsü, bilgi aldıklarını ve aktif soruşturmanın henüz çok erken aşamada olduğunu belirtti.

İskoçya polisi, Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un cinsel suçlardan hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell ile Balmoral Kalesi'nde geçirdiği sürelerle ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve 2019'da ölen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan ve İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi olan Andrew Mountbatten-Windsor bir kez daha gündemde. İskoçya polisinden yapılan açıklamada, eski Prens Andrew'un cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell ile Balmoral Kalesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Epstein ve Maxwell'in o dönemde prens olan Andrew'un daveti üzerine 1999'da İskoçya'daki kraliyet mülkünü ziyaret ettikleri belirtildi. İskoçya Polis Teşkilatı sözcüsü, teşkilatın bilgi aldığını ve soruşturma başlattığını doğruladı. Sky News'e konuşan sözcü, "Bilgi aldık ve aktif soruşturmalarımız devam ediyor, ancak bunlar henüz çok erken aşamada" ifadelerini kullandı. İngiliz medyası Epstein ve Maxwell'in 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında kraliyet konutlarında düzenli olarak misafir olduklarını aktardı.

İskoçya yaylalarındakş Balmoral Kalesi, 1852'den beri İngiliz kraliyet ailesinin mülkiyetinde. Kraliçe II. Elizabeth de 2022'de Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Epstein ile bağlantısı nedeniyle prens ve dük unvanlarını kaybetmişti

Andrew 17 Ekim 2025'te, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew'in açıklamasının ardından Buckingham Sarayı, Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew'un prenslik unvanının da alındığını bildirmiş, monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki konutundan çıkmasını istemişti. Kararın, Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklanmıştı. Eski prens, 4 Şubat'ta Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrılmıştı.

Jeffrey Epstein, cinsel istismardan yargılanmayı beklediği 2019'da ABD'de tutulduğu hapishanede 66 yaşında ölmüştü. Maxwell ise Epstein için kız çocukları temin etmede rolü olduğu gerekçesiyle 2022'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İHA
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