İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye olarak Filistinli... - Son Dakika
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