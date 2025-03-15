İslamofobiye Karşı Mücadele Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının, necip milletimizin her bir ferdinin yaşadıkları ülkelerde huzur içinde olması, hak ve hukuklarının en üst seviyede korunup kollanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, İslam düşmanlığının başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada giderek arttığını, yaygınlaştığını ve tehlikeli şekilde sıradanlaştığını üzülerek takip ettiklerini belirtti.

İslam düşmanlığı ve ırkçılık gibi düşünce ve akımların sosyal barış, birlikte yaşama kültürü için büyük bir tehlike oluşturduğunun altını çizen Sırakaya, bu tehlike karşısında özellikle Avrupa'daki Müslümanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel-psikolojik şiddet ve ayrımcılık gibi sorunlara karşı tüm devlet ve hükümetlerin kalıcı ve caydırıcı önlemler almasının şart olduğunu ifade etti.

Tüm toplumların, inançların bir arada huzur ve barış içinde yaşamasının devletlerin itibarı ile uluslararası adalet ve hukuk sistemine güç katacağını vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Kendilerinden olmayanlara, inanç sistemlerinin dışında kalanlara temel hak ve hürriyetlerini sağlama konusunda gerekli önlemleri almayan ülkeler, dolaylı-dolaysız yoldan sadece kendi ülkelerine değil dünya barışına da onulmaz zarar vermektedir. Son yıllarda özellikle kutsal kitabımıza yönelik aşağılık saldırıların Avrupa'da bir koruma kalkanı altında yapıldığını müşahede ediyoruz. Basın yayın hürriyeti, düşünce açıklama hürriyetinin sınırları açıkça Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde çizilmiştir. Kutsal değerlere karşı açık-aleni ve o değerleri hayatının kutsalı yapanlara karşı gerçekleştirilen saldırı ve hakaretlerin bir hürriyet, hak olmadığı sabittir ve uluslararası da dahil olmak üzere her ceza kanununda cezai müeyyidesi vardır. Böylesi anlayış, akım, görüş ve düşman duyguları besleyen ideolojilerin tarihin karanlık sayfalarına gömülmesi için hukuk içinde ve hukuka uygun bir biçimde mücadele şarttır."

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İslamofobi ile Mücadele Günü'nde AK Parti olarak İslam düşmanlığı, ırkçılık gibi her türlü ötekileştirmeye karşı gerekli mücadeleyi hem inanç hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlara karşı sorumlulukları gereği tüm platformlarda bundan sonra da sürdüreceklerini vurgulayan Zafer Sırakaya, "Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının, necip milletimizin her bir ferdinin yaşadıkları ülkelerde huzur içinde olması, hak ve hukuklarının en üst seviyede korunup kollanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.