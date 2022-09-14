Mansur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çeviren talimat! Çiftçileri oturttu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda çok ilginç bir talimat geldi. Yavaş'ın ev sahipliğinde "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması" gerçekleştirildi.

ERKENDEN SALONU DOLDURDULAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı toplantıda belediye bürokratları ve belediye meclis üyeleri erken saatlerde salonu doldurdu.

BELEDİYE BÜROKRATLARINI KALDIRDI

Toplantının ana teması olan çiftçiler, oturacak yer kalmayınca salona giremediler. Yoğunluğun bildirildiği ABB Başkanı Mansur Yavaş, programı sunan spikere talimat vererek, belediye bürokratlarının ve belediye meclis üyelerinin salonun dışına çıkmalarını istedi. Anonsun ardından çiftçiler salona girdi.

"ANKARALI ÜRETİCİYİ ZENGİN EDECEĞİZ"

Ardından toplantıda konuşan Yavaş, "Seçimlerden önceki her konuşmamda, bu kentte artık Hans'ın, Corc'un zengin edilmeyeceğini, ithal ürün alınmayacağını, onlar yerine Ankaralı üreticiyi zengin edeceğimizi sıkça belirtmiştik" dedi.