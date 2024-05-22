İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Bu adım, Filistin'in uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayacak ve barış sürecine olumlu bir katkı yapacak.
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22.05.2024 11:25:43. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. - Son Dakika
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