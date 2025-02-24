İspanya'dan Ukrayna'ya 1 Milyar Euro Askeri Yardım - Son Dakika
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Politika

İspanya'dan Ukrayna'ya 1 Milyar Euro Askeri Yardım

İspanya, Ukrayna'ya 1 milyar Euro'luk askeri yardım paketi sunacağını duyurdu.

24.02.2025 14:59
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya 1 milyar Euro değerinde askeri yardım paketinde bulunacaklarını duyurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya-Ukrayna Savaşının 3. yıldönümünde dünya liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yapıyor. Savaşın son durumu ve Ukrayna'ya yeni yardım paketlerinin görüşüldüğü toplantıda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinden yapılacak yeni bir yardımı duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna'ya 1 milyar Euro değerinde askeri yardım paketinde bulunacaklarını açıkladı. Yeni yardım paketi Nisan 2024'te imzalanan 10 yıllık ikili güvenlik ve savunma anlaşmasının bir parçası olarak yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sanchez, gerektiği süre boyunca Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Moskova ile yapılacak herhangi bir barış görüşmesinde hem Ukrayna hükümetinin hem de Avrupa Birliği'nin hazır bulunması gerektiğini vurgulayarak "Ukrayna olmadan Ukrayna'nın, Avrupa olmadan da Avrupa'nın güvenliği söz konusu olamaz" dedi.

Madrid yönetimi, geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın savunmasına en az 1 milyar Euro yardımda bulunmuştu. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İspanya'dan Ukrayna'ya 1 Milyar Euro Askeri Yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'dan Ukrayna'ya 1 Milyar Euro Askeri Yardım - Son Dakika
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