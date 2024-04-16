İspanya, Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecek - Son Dakika
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Politika

İspanya, Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Slovenya ziyareti sırasında bağımsız bir Filistin devletinin bir an önce tanınması gerektiğini belirterek, İspanya'nın Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba göstereceğini açıkladı. İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya da geçtiğimiz ay yayınladıkları bildiriyle bir Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını belirtmişti.

16.04.2024 22:16
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için çıktığı Avrupa turunda Slovenya'ya geldi. Sanchez, ziyareti sırasında bağımsız bir Filistin devletinin bir an önce tanınması gerektiğini belirterek, "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir" dedi.

Daha önce Sanchez'in, Filistin devletinin tanınması için Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacağı bildirilmişti.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, geçtiğimiz ayın sonunda ortak bir bildiri yayınlayarak, "olumlu bir katkı sağlaması ve koşulların uygun olması halinde" bir Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını belirtmişti. - LYUBLYANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İspanya, Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecek - Son Dakika

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