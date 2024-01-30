İspanya Parlamentosu, Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısını reddetti

Politika

İspanya parlamentosunda yapılan oylamada, "Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı" 171 "evet"e karşı 179 "hayır" oyuyla reddedildi.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) sunduğu Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı İspanya parlamentosunda oylandı. 350 sandalyenin bulunduğu parlamentoda tartışmalı af tasarısı, 171 "evet"e karşı 179 "hayır" oyuyla reddedildi.

Katalonya için Birlikte (JxCat) partisi, terörle bağlantılı suçlar nedeniyle soruşturulan siyasetçilere yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle yasa tasarısına "hayır" oyu kullandı. JxCat Sözcüsü Miriam Nogueras, "Katalan bağımsızlık hareketinin siyasallaşmış İspanyol yargısının kaprislerine maruz kalmasına izin veremeyiz" dedi.

Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox'un da destek vermediği yasa tasarısı, bir ay içinde yeniden parlamentoya sunulmak üzere gözden geçirilmek üzere komisyona gönderilecek.

Yasa tasarısı, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler kapsamında 9 Kasım 2014'te yasa dışı olarak yapılan halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinin ardından hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin affedilmesini öngörüyor. - MADRİD