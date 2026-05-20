İspanya ve Yunanistan'dan İsrail'e Tepki
İspanya ve Yunanistan'dan İsrail'e Tepki

20.05.2026 21:05
İspanya ve Yunanistan, İsrail'in aktivistlere kötü muamelesini kınadı ve diplomatik protesto verdi.

İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosun'da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele sonrası İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Yunanistan ise İsrail'e protesto notası verdi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosun'da alıkoyduğu aktivistlere uyguladığı kötü muameleye yönelik tepkiler sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Madrid Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını belirterek, bu adımın İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İspanyollara ve filonun diğer üyelerine yönelik canavarca, onursuz ve aşağılayıcı muamelesine yanıt olarak atıldığını söyledi. Albares ayrıca, aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını ve İsrail hükümetinden özür dilenmesini talep etti.

Yunanistan'dan İsrail'e nota

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Küresel Sumud Filosu'na katılan vatandaşları hedef alan davranışı kabul edilemez ve kesin şekilde kınanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e, gözaltındaki Yunanistan vatandaşlarını "derhal serbest bırakma" çağrısı yapıldığı ve Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in talimatıyla resmi protesto notası verildiği belirtildi.

Almanya ve İngiltere'den İsrail'e kınama

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert, aktivistlere yönelik söz konusu muameleyi "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere birçok İsrailli yetkilinin, Bakan Ben-Gvir'in tutuklulara yönelik davranışını açık şekilde kınamasını görmek olumlu. Bu davranış tamamen kabul edilemez ve ülkelerimizin temel değerleriyle bağdaşmıyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise, söz konusu görüntüler karşısında "gerçekten dehşete düştüğünü" belirterek, olayda yer alan bazı İngiltere vatandaşlarının aileleriyle temas halinde olduklarını ve konsolosluk desteği sağladıklarını belirtti. Cooper, "İsrailli yetkililerden açıklama talep ettik ve vatandaşlarımız ile olaya dahil olan herkesin haklarını koruma yükümlülüklerini açıkça hatırlattık" dedi. - MADRİD

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

