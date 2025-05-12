Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Gülcü Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Gülcü Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Gülcü Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülcü Mahallesi'nde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Projeler hakkında bilgi veren Başkan, vatandaşların taleplerini dinledi.

12.05.2025 16:56  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülcü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, projeler hakkında bilgi verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında mahalle buluşmalarını sürdürüyor. İlki Gülistan Mahallesi'nde yapılan buluşmanın ikinci durağı Gülcü Mahallesi oldu. Başkan Başdeğirmen, mahalle ziyaretinde vatandaşlar ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Programda vatandaşlara il genelinde ve Gülcü Mahallesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başdeğirmen, yeni projeleri de paylaştı. Vatandaşların taleplerini dinleyerek bire bir yanıtlayan Başdeğirmen, "Görevde 6'ncı senemiz. Göreve geldiğimizden bu yana esnaf ve mahalle buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, sorunları nasıl hızlıca çözebiliriz diye buradayız" dedi.

"Belediye başkanımıza teşekkür ederiz"

Gülcü Mahallesi Muhtarı Fatih Sençimen, Belediye Başkanı Başdeğirmen'e mahalleye olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Mahallemizin taleplerine duyarlılıkla yaklaşan, her türlü hizmetin gelmesini sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz'ün de katıldığı toplantıda vatandaşlar, kentsel dönüşümden spor alanlarına kadar birçok konuda taleplerini iletti.

"İlk etapta mahalle bazında Anadolu Mahallesi'nden başladık"

Gülcü Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümle ilgili soruyu yanıtlayan Başdeğirmen, "Mahallede hem bireysel hem ada bazlı yenilemeler var. İlk etapta mahalle bazında Anadolu Mahallesi'nden başladık. Oradaki başarıya göre diğer mahallelerde de dönüşüme geçilecektir" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise şehre kazandırılan sosyal alanlar, temizlik ve hizmetler dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, "Yaptığınız çalışmalar için teşekkür ederiz. Sizi bir başkan değil, bir ağabey gibi görüyoruz. Siz neredeyseniz, biz oradayız" ifadelerini kullandılar. Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda gençlerin talebi spor sahası konusuna da değinen Başkan Başdeğirmen, bölgeye kazandırılan spor yatırımları hakkında bilgi verdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Şükrü Başdeğirmen, Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Gülcü Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:44:26. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Gülcü Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.