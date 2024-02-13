Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı\'nda vatandaşlarla buluştu

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı ziyareti sırasında vatandaşların yoğun ilgilisiyle karşılaştı. Başkan Başdeğirmen'le bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, Başdeğirmen'in şehre çok güzel hizmetler kazandırdığını ifade ederek, "Allah sizden razı olsun. Andık, Kirazlıdere, cam teras çok güzel oldu. O güler yüzünüzle sizinleyiz" dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın doğal güzellikleri arasında yer alan ve yıllardır unutulmuş bir cevher olan Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesini yeniden şehre kazandırmıştı. Şehrin yeni bir cazibe merkezi haline gelen Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nda vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde destek istedi. Başkan Başdeğirmen'e ziyareti sırasında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç de eşlik etti.
Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın çok güzel bir hale geldiğini belirten vatandaşlar, "Sizin arkanızdayız. Allah sizden razı olsun. Andık, Kirazlıdere, Cam teras çok güzel oldu. O güler yüzünüzle sizinleyiz" derken bir genç de 31 Mart'taki yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacağını ve ilk oyunu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen için değerlendireceğini söyledi.
Şehir dışından gelen vatandaşlar ise Başkan Başdeğirmen'in şehre kazandırdığı hizmetlerin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Allah razı olsun, çok güzel bir bölge olmuş" derken Başkan Başdeğirmen, yaz mevsiminde bölgenin daha da güzel bir görünüme kavuşacağını vurguladı. - ISPARTA
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