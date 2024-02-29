Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ASKON İl Başkanlığını ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Isparta İl Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, "Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) 25 yıldır şehir olarak rahatsız olduğumuz bir konuydu. Halledilebilecek bir konuymuş, biz 1,5 yılda tamamladık. Şu an orada bin 800 kişi çalışıyor. Birileri 'istihdam sağlayacağım, fabrika kuracağım' diyor. İstihdam işte bu" dedi.
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Isparta İl Başkanı Hasan Ali Kınacı ve yönetim kurulu üyeleri ile iş insanlarını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, şehre kazandırdıkları yatırımlardan bahsederken, Isparta'nın ekonomisinin daha da geliştirilmesi için iş insanlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Başdeğirmen, yeni göreve getirilen ASKON Isparta İl Başkanı Hasan Ali Kınacı ve yönetimine görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşlarının şehre ne kadar faydalı olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, "Ticaret ve Sanayi Odası kökenli bir kişi olarak bu tür meslek kuruluşlarının şehre kazandırdığı birçok kazancın nerelere geldiğini biliyorum. Sizlerle birlikte o projeleri üretmek, şehre katkı sağlayacak her türlü çalışmada bulunmak bizleri son derece memnun etmiştir. Belediye olarak daha çok proje üretme imkanımız var. Sizlerin üreteceği projeler bize yön verecektir. Buralarda görev alırken şehrimize hizmet etmek amacındayız. Bu amacı hep birlikte yapmak bizim için büyük bir onur olur. Sizlere her zaman kapımız açık. Projelerinizi değerlendirip şehrimize kazandıracağımızı belirtmek istiyorum. İstişare edebilmek çok önemli. Önümüzdeki sezonda hep beraber dolu dolu bir dönem yaşayalım" ifadelerinde bulundu.
Pandemiden geriye kalan 2,5 yılda şehre güzel hizmetler kazandırdıklarına değinen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, yapılan çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, "ITKM 25 yıldır şehir olarak rahatsız olduğumuz bir konuydu. Halledilebilecek bir konuymuş biz 1,5 yılda tamamladık. Şu an orada bin 800 kişi çalışıyor. Birileri 'istihdam sağlayacağım, fabrika kuracağım' diyor. İstihdam işte bu. Belediye olarak fabrika kuramıyoruz. Kanun buna müsaade etmiyor. ISBAŞ, maden arazisi belediyeye ait olduğu için kurulabildi. Ham maddeyi mamule çevirme yetkisi verildi orada. Ama bugün bir tekstil veya farklı fabrikalar kurmayız. Buna müsaade edilmiyor. İstihdam artıracaksak belediye hizmetleriyle artırmamız lazım. Eski adıyla ITKM yeni adıyla Isparta Meydan AVM'de bin 800 çalışan var. Belki bir o kadar da tedarikçileriyle oraya gidip gelene katkı var" görüşlerinde bulundu.
ASKON Isparta İl Başkanı Hasan Ali Kınacı, 2019 yerel seçimleri öncesinde Başkan Başdeğirmen'le birlikte bir düğünde şahitlik yaptığını belirterek, "O düğünde Şükrü ağabeyime hayırlı olsun demiştim. Kendisi de 'öyle mi diyorsun' dedi, öyle diyorum dedim. Şimdi yine söylüyorum, hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Başdeğirmen, "Arzumuz hizmetlerimizin çok daha iyilerini yapabilmek" dedi. - ISPARTA
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