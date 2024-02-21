Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen BBP İl Başkanı Nafi Duru\'yu ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Nafi Duru ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen'in göreve devam etmesini istediklerine değinen Duru, "Başkanımızın yaptığı hizmetleri görüyoruz. Doğru tarafın yanındayız, belediye başkanımızdan memnunuz" dedi.
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Başkan Başdeğirmen'e BBP İl Başkanı Nafi Duru ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola eşlik etti.
BBP İl Başkanı Nafi Duru, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in bugüne kadar talep ettikleri her konuda kendilerine destek verdiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen'in göreve devam etmesini istediklerine değinen Duru, "Başkanımızın yaptığı hizmetleri görüyoruz. Başkanımız yerine yakışıyor. Allah daim etsin. Ziyaretimize geldiği için kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Cumhur olarak her zaman beraberiz, aynı noktadayız. Farklı bir çizgiye çıkmamız mümkün değil. Doğru tarafın yanındayız, belediye başkanımızdan memnunuz" dedi.
"Bizim birliğimiz büyük bir birlik, Cumhur birliği"
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, BBP İl Başkanı Nafi Duru ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulunduklarını söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Bizim birliğimiz büyük bir birlik, cumhur birliği. Cumhur İttifakı'yla birlikte bu büyük birliğin içerisinde çok güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Sadece şehrimiz değil, bunu ülkemiz genelinde de söylemek istiyorum. Bizler şehir olarak vazifemizi yaptıktan sonra da ülke olarak da güçlenerek bu hizmeti devam ettireceğiz. Sayın başkanımız ve yönetim kurulu şehrimizde birlik ve beraberlik ile hizmet anlamında bize her zaman destek verdiler. Şimdi de desteğe devam ettiklerini söylüyorlar. Biz bundan çok memnun ve mutluyuz. Hep beraber şehrimize güzel hizmetler yapmak için bu birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Ziyaretlerimizle istişareler yaparak, daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz diye görüşerek sonuca ulaşmak istiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim hep beraber güzel hizmetleri yapmayı bize nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - ISPARTA
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