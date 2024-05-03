Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İş Birliği Yapacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İş Birliği Yapacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Macit ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, iş birliği yapacaklarını belirtti.

03.05.2024 12:10  Güncelleme: 12:22
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Isparta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Macit ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çevremize sizlerle beraber güzel işler yapacağız" dedi.

Isparta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Macit ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Isparta Belediyesinde bir araya geldi. Isparta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Macit, dernek ve hemşehrileri adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yeni dönemi için hayırlı olsun dileklerini iletti. Macit, Başkan Başdeğirmen'in bugüne kadar başarılı çalışmalara imza attığını ve bunun yeni döneminde de devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Rabbim muvaffak etsin. Başkanımızın her zaman yanındayız" dedi.

Isparta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Macit'e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılıklı iş birliklerinin süreceğini söyledi. Başdeğirmen, "Uzun yıllardır Isparta'da yaşayan arkadaşlarımız var. Vermiş olduğunuz destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da önceki dönemde olduğu gibi dostluğumuz kadim ve iş birliği içerisinde hizmet edeceğiz. Çevremize sizlerle beraber güzel işler yapacağız. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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