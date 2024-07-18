Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'i ziyaret etti. Eğirdir'in dünyanın sekizinci harikası bir yer olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, ilçenin turizminin gelişmesi konusunda her zaman iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe ve belde ziyaretleri kapsamında Isparta'nın ve Göller Bölgesi'nin turizm ilçesi Eğirdir'i ziyaret etti. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'i makamında ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, Belediye Meclisi Üyeleri Abdullah Ergin ve İbrahim Kocabaş, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanı Süleyman Tezcan, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Fesçi ile Eğirdir Belediye Meclisi Üyeleri de eşlik etti.

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Sizleri ilçemde ve belediyemizde görmek bizler için onur, gurur ve şeref. İlimizin belediye başkanı olarak, bizlerin de bir ağabeyi ve büyüğü olarak sizleri çok önemsiyoruz, her zaman yanımızda görmek istiyoruz, iyi ki varsınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkanım" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sıcak karşılamadan dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve beraberindekilere teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde yeniden görev aldıklarını belirterek, verdikleri sözleri yerine getireceklerini ve bu görevi layıkıyla yapacaklarını vurguladı. Başkan Başdeğirmen, "Bundan sonraki çalışmalarımızda amacımız el birliğiyle, verilen sözlerin yerine gelmesi, vatandaşlarımızın mutlu olacağı her türlü çalışmayı yapmaktır. İl Özel İdaremizin yaptığı hizmetlerden eksik kalan yerler varsa, yetişilemeyen yerler varsa biz de destek vereceğiz. Isparta, büyükşehir değil. Merkez sınırları içerisinde hizmet edebilen bir belediyeyiz. Ama il genelindeki tüm vatandaşlarımız bizim vatandaşımız. Devletimizin vermiş olduğu imkanı vatandaşa sunmak amacımız. İş birliği içerisinde bu güzel hizmetleri yapalım" görüşlerinde bulundu.

Eğirdir'in dünyanın sekizinci harikası olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir'in en çok sevdikleri ilçelerden birisi olduğunu söyledi. İlçenin daha bilinir hale gelmesi, turizm anlamında sahip olduğu güzelliklerin daha çok paylaşılabilmesi gerektiğini belirten Başkan Başdeğirmen, "Bizler dışarıdan insanların Eğirdir'imize koşa koşa, severek geldiği bir yer olması amacındayız. Bu konuda bize düşen ne varsa sizlerle beraber iş birliğinde olmamız önemli. İl Genel Meclisi Üyesi arkadaşlarımız üzerlerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra kalan kısımlarında mutlaka biz varız. Karşılıklı iş birliğiyle güzel hizmetler yapmak ilçemizi farklı yerlere getirecektir. Verimli bir bölge olması, turizme açık bir bölge olması, yemyeşil olması, suyunun güzelliği, çevresinde meyve bahçelerinin olması, balığının güzel olması gibi konuları anlattıkça burada farklı ortamlar ortaya çıkıyor. Bunu çok daha fazla yapalım ve bu güzellikleri herkese tanıtalım. Bu konuda her zaman yanınızdayız. İnşallah en güzel hizmetleri hep beraber verelim. Önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde güzel hizmetler yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah" görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, günün anısına Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'e gül tablosu hediye etti. - ISPARTA