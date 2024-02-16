Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Esnafı Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Belediye İşhanı ve Kaymakkapı Meydanı'ndaki esnafları ziyaret etti. Şehrin son 5 yılda modernleşme yaşadığını belirten esnaf, "5 yıllık yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Şehrin değişimini sizinle yaşadık. Oyumuz size" dedi.
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerine Belediye İşhanı ve Kaymakkapı Meydanı'nda devam etti. Başkan Başdeğirmen, esnaf ve vatandaşlardan 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde destek istedi. İlk olarak Belediye İş Hanındaki esnafı ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'e başarılar dileyen esnaf, "Gönlümüz daha öncede sizinleydi, şu anda da sizinle. 5 yıllık yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Oyumuz size" dedi.
Başkan Başdeğirmen, Belediye İş Hanından sonra Kaymakkapı Meydanındaki durakların olduğu bölüm ile karşısındaki esnafı ziyaret etti. Üzüm Çarşısının çok güzel olduğunu belirten esnaf, "Başkanım o kadar başkan geldi, geçti Üzüm Çarşısını yapamadı. Siz çok güzel yaptınız" derken Başkan Başdeğirmen, "Daha güzellerini ve daha iyilerini yapacağız" dedi.
Vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen'den memnun olduklarını, yerel seçimlerde destek vereceklerini belirterek, "Başkanım Isparta'ya her hizmeti yaptın" dedi. Başkan Başdeğirmen de hizmette sınır olmadığını ifade ederek, hizmete devam mesajı verdi.
Trabzonlu olduğunu ifade eden bir vatandaş, Başkan Başdeğirmen'in hizmetlerini her yerde anlattığını, kendisine oy vereceğini söyleyerek, "Benim tarafımda 20-30 kişi size oy vereceğiz. Herkes keşke sizin gibi olsa. Almanya'ya gidecektim ama size oy vermek için gitmeyeceğim. Yeni otogar alanını çok güzel hale getirdiniz" şeklinde konuştu. Başkan Başdeğirmen de verilen oylara layık olmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Sakarya'dan gelerek 7 yıl önce Isparta'ya yerleştiğini dile getiren bir esnaf ise, "Başkanım sizinle şehrin değişimini gözümle gördüm. Sizden önce çok bir şey yoktu, siz göreve geldikten sonra o değişimi yaşadık. Ben ilk geldiğimde şehir 10 yıl gerideydi. Sizden sonra modernleşme başladı. Geldiğimizde gezecek yer yoktu. Şimdi Kirazlıdere ve Andık Deresi çok güzel oldu" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA
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