Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısındaki esnafla buluştu

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısında bulunan esnafla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizin geleceği için yürüdüğümüz bu kutlu yolculukta, vatandaşlarımızın güveni ve desteğiyle daha güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısında yer alan esnaf, vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Esnaf, vatandaşlar ve gençlerle sohbet eden Başkan Başdeğirmen'e "Allah utandırmasın, Rabbim yolunu, bahtını açık etsin. Oyumuzu kime vereceğiz, tabi ki size" dedi.
Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş da yaşadığı il ile Isparta'yı kıyasladığını ve Isparta'nın çok daha ileride bir kent olduğunu söylerken, esnaf ve vatandaşlar da, "Isparta Belediyesi verdiği sağlık hizmetleriyle belki de Türkiye'de birincisi. Büyükşehirlerde dahi görmediğimiz hizmetler burada var. O insanların duası yeter. Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptınız, biz Isparta'da yaşayanlar olarak hizmetlerinizden memnunuz. Eczanelerimizin önünü ve çevresiniz tertemiz yaptınız, teşekkür ederiz. Geçen dönemde olduğu gibi yine bu dönemde de yanınızdayız, tam destek veriyoruz. Gönlümüzde oyumuz da sizinle. Sizi görmekten son derece mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.
Sıcak ve samimiyetle karşılanmaktan, övgü dolu sözler duymaktan Isparta adına son derece mutlu olduğunu kaydeden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin sağlık anlamında vatandaşlara ciddi hizmetler sunduğunu aktararak "Bugüne kadar şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet etmek için mücadele veriyoruz. Engellilerimize akülü tekerlekli sandalyeden, beyaz bastona ve diğer ihtiyaçlarına yönelik her türlü hizmeti sunuyoruz. Evde yatalak hastalarımıza elektrikli hasta karyolası veriyoruz. Belediye olarak cenaze ve sağlık işlerine çok büyük önem veriyoruz" dedi. - ISPARTA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, "AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu." dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Son Dakika › Politika › Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısındaki esnafla buluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?