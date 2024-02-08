Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısındaki esnafla buluştu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısında bulunan esnafla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizin geleceği için yürüdüğümüz bu kutlu yolculukta, vatandaşlarımızın güveni ve desteğiyle daha güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısında yer alan esnaf, vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Esnaf, vatandaşlar ve gençlerle sohbet eden Başkan Başdeğirmen'e "Allah utandırmasın, Rabbim yolunu, bahtını açık etsin. Oyumuzu kime vereceğiz, tabi ki size" dedi.

Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş da yaşadığı il ile Isparta'yı kıyasladığını ve Isparta'nın çok daha ileride bir kent olduğunu söylerken, esnaf ve vatandaşlar da, "Isparta Belediyesi verdiği sağlık hizmetleriyle belki de Türkiye'de birincisi. Büyükşehirlerde dahi görmediğimiz hizmetler burada var. O insanların duası yeter. Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptınız, biz Isparta'da yaşayanlar olarak hizmetlerinizden memnunuz. Eczanelerimizin önünü ve çevresiniz tertemiz yaptınız, teşekkür ederiz. Geçen dönemde olduğu gibi yine bu dönemde de yanınızdayız, tam destek veriyoruz. Gönlümüzde oyumuz da sizinle. Sizi görmekten son derece mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Sıcak ve samimiyetle karşılanmaktan, övgü dolu sözler duymaktan Isparta adına son derece mutlu olduğunu kaydeden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin sağlık anlamında vatandaşlara ciddi hizmetler sunduğunu aktararak "Bugüne kadar şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet etmek için mücadele veriyoruz. Engellilerimize akülü tekerlekli sandalyeden, beyaz bastona ve diğer ihtiyaçlarına yönelik her türlü hizmeti sunuyoruz. Evde yatalak hastalarımıza elektrikli hasta karyolası veriyoruz. Belediye olarak cenaze ve sağlık işlerine çok büyük önem veriyoruz" dedi. - ISPARTA