Isparta Belediyesi Aliköy\'de Kur\'an Kursu ve Camii\'nin kalorifer tesisatını yeniledi

Isparta Belediyesi tarafından Aliköy'de Kur'an Kursu ve Ali Köyü Camii'nin kalorifer tesisatı yenilendi. Aliköy Muhtarı Ali Çakacı ve köy halkı, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği günden bu yana şehre yaptığı hizmetlerin yanı sıra ilçe, belde ve köylerden gelen talepleri de geri çevirmiyor. Başkan Başdeğirmen, talep üzerine Aliköy köyündeki Kur'an Kursu ve caminin eskiyen ve kullanılamayan kalorifer tesisatının yenilenmesi talimatı verdi. Aliköyü Camii'nin kalorifer tesisatı yenilenirken, Kur'an Kursu içinde çalışmalar başladı. Kur'an Kursuna katılan kadınlar artık soba yerine kaloriferle ısınacak.

Kur'an Kursuna katılan kadınlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in destekleriyle civar köylerle birlikte doğalgaza kavuştuklarını belirterek, teşekkürlerini iletti. Aliköy'ün belediye sınırları dışında olmasına rağmen Başkan Başdeğirmen'in taleplerini geri çevirmediğine değinen köy halkı, "Başkanımızla gurur duyuyoruz, garibanların annesi, babası, her şeyi. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Kökmen, Kur'an kursunun kalorifer tesisatının yenilenmesi konusunda Isparta Belediyesi'nden talepte bulunduklarını belirterek, "Başkanımıza teşekkür ederim. Başkanımızın şehirdeki tüm hizmetlerinden memnunuz. Devlet Su İşleri lojmanlarında oturuyorum, oraya 100. Yıl Millet Camisi açıldı. Çok memnunuz. Başkanımızın hizmetlerinin devamını önümüzdeki dönemde de diliyoruz" dedi.

Aliköy Muhtarı Ali Çakacı da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in köyleri için her türlü talebe olumlu yanıt verdiğini ifade ederek, "Camimizin 20 yıl önce yapılan kalorifer borularını değiştirilmesi ve Kur'an Kursumuzun kalorifer petekleri ile borularının değiştirilmesi talebimiz oldu. Başkanımız hemen gerekenleri yaptı. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e şahsım ve köyüm adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA