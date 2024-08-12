Isparta Belediyesi Amatör Sporcu Evi'ni İnceledi - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediyesi Amatör Sporcu Evi'ni İnceledi

Isparta Belediyesi Amatör Sporcu Evi\'ni İnceledi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amatör spor kulüp başkanları ile yöneticileri, belediye tarafından yapımı devam eden Amatör Sporcu Evi'nde incelemelerde bulundu.

12.08.2024 13:03  Güncelleme: 13:07
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amatör spor kulüp başkanları ile yöneticileri, belediye tarafından yapımı devam eden Amatör Sporcu Evi'nde incelemelerde bulundu.

Isparta Belediyesi tarafından Fatih Spor Kampusunun yan tarafında 3 bloktan oluşan Amatör Sporcu Evi inşa ediliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül ve amatör spor kulüp başkanları ile yöneticileri, Amatör Sporcu Evi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, beraberindekilere Amatör Sporcu Evi ile ilgili bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Amatör Sporcu Evi'nin şehre kazandırılacak olmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, tesisinin tamamlandığında Isparta'da spora katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Danayiyen, "El birliğiyle sizin emeklerinizi zayi etmeyecek şekilde gençler buralarda hazırlanacak ve belki de olimpiyat şampiyonları çıkacak" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlere modern tesisler kazandırma amacında olduklarını dile getirerek, tesisin tamamlandığı zaman çok kullanışlı bir yer olacağını kaydetti. Başkan Başdeğirmen, "Burası tamamlandığında gençlerimiz buraya gelmek isteyecek. Bu alan her yerde olan bir alan değil. Önünde büyük bir stat var, 2 tarafında tribün bulunuyor. Yüzme havuzu, kapalı spor salonu, giyinme odaları var. Burası çocuklarımızın keyifle gelip zaman geçirmek isteyecekleri yer olacak. Kampus ve Amatör Sporcu Evi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrini belediye meclisimizden onayladık. Arkadaşlarımız protokol hazırlayacak, protokolle size tahsis edeceğiz. Protokolde istediğimiz amatör spor kulüplerimizin buradan istifade etmesidir. ASKF ve hakemlerin odaları olmasını istiyoruz. Belediye olarak size burayı tahsis ederken, ücretsiz kullanma talebimiz var. Bu ücretsiz kullanma talebimizi amatör spor kulüplerimize devretmek istiyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Başkanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çocuklarımızı bağımlılıklardan uzak tutarak bu tesislerde spora yönlendirmek istiyoruz. Amacımız bu. Bu tesis bir çocuğumuzu bile kötü alışkanlıklardan kurtarsın o bize yeter. Tüm amatör spor kulüp başkanları ile yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bu bir gönül işi, gönüllü olarak amatör sporculara destek veriyorlar" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediyesi Amatör Sporcu Evi'ni İnceledi - Son Dakika

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