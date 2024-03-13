Isparta Belediyesi Modernevler Mahallesi Sosyal Tesisleri\'ni hizmete açtı

Politika

Isparta Belediyesi tarafından 3 bin 531 metrekarelik bahçe içerisine inşa edilen Modernevler Mahallesi Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından şehirde sosyal tesislerin yapımına hız verildi. Bugüne kadar Akkent Mahallesi, Ayazmana ve Vatan Mahallelerine sosyal tesisler inşa edilirken, Gülevler Mahallesi Sosyal Tesis yapımında ise sona gelindi. Diğer taraftan yine gençlerin derslerini çalışabileceği, kadınların ISMEK kurslarıyla el becerilerini geliştirebileceği, içerisinde çeşitli faaliyetlerin de yapılabileceği Modernevler Mahallesi Sosyal Tesisinin yapımı da tamamlanarak, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 3 bin 531 metrekarelik bahçe içerisine inşa edilen sosyal tesiste 3 adet sınıf bir adet çok amaçlı salon, muhtarlık ile 3 adette dükkan bulunuyor. Sosyal tesisin açılışına AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlar, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de hizmete sundukları sosyal tesislerin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, önemli gördükleri çalışmalardan birinin vatandaşlar için ihtiyaç duyulan altyapıları hazırlamak olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Birçok mahallemizde eksiklikleri gidererek bugünlere geldik. Bu sosyal tesisimizde modern ve günün şartlarına, ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı" derken, sosyal tesis ve yapımına ilişkin genel bilgiler verdi.

Tesisin başta Modernevler Mahallesi olmak üzere şehre hayırlı olmasını dileyen Başkan Başdeğirmen, "Bu tesislerimizi ihtiyaçlara göre çoğaltıyoruz. Diğer mahallelerimize yapılacak olan sosyal tesislerimiz için de proje çalışmalarımızı hazırladık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Modernevler Mahallesi Muhtarı Ebru Özbayrakçı, Başkan Başdeğirmen'e bugüne kadar mahallelerine vermiş olduğu katkı ve yatırımlardan dolayı teşekkür plaketi sundu. Ardından yapılan duayla birlikte sosyal tesisin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi ve sosyal tesis binası gezildi. - ISPARTA