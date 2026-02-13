Isparta Belediyesi personel buluşmalarının final programı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, personel buluşmaları programının finalinde Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Başdeğirmen, özveri ile çalışan personeline teşekkür etti.

Isparta Belediyesi'nin personel buluşmalarının finali düzenlenen programla gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, personel buluşmaları programının finalinde Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Programa belediye başkan yardımcıları tam kadro katıldı. Program öncesi 4 müdürlüğün personeli Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e çiçek taktim etti. Ardından Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen masaları tek tek gezerek personelle selamlaştı.

"Türkiye çapında gerçekten ses getiren bir müdürlük olduk"

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Çankar, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Başkan Şükrü Başdeğirmen'in destekleriyle Türkiye genelinde örnek gösterilen bir müdürlük haline geldiğini belirterek, 7/24 özveriyle çalışan ekip arkadaşlarına da teşekkür etti. Çankar, "Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak Türkiye çapında gerçekten ses getiren bir müdürlük olduk. Başkanımız sayesinde oldu. Çok büyük destekler verdiler. 7 gün 24 saat mesai arkadaşlarımızla özverili bir şekilde çalıştık. Hem halk sağlığı hem hayvan sağlığı açısından örnek bir belediyecilik sergileyerek diğer belediyelerin örnek aldığı, ziyaret ettiği ve kılavuzluk yapılan bir belediye haline geldik. Bunu da başkanımız sayesinde başardık. Burada emeği geçen, gece gündüz demeden özveriyle çalışan, Allah'ın sessiz kullarının dermanı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Güven, Başkan Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda 2019 yılından bu yana ilçe, köy ve beldeler ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara sağlık ve sosyal destek sunduklarını belirterek, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak da "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışını ilke edindiklerini söyledi. Güven, "Sayın başkanımızın talimatlarıyla 2019 yılından bu yana Isparta'nın ilçeleri, köyleri, beldeleri ayırt etmeksizin bütün insanlarımıza elimizden gelen tüm sağlık desteğini sunduk. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü da olarak "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" dedik, bunu kendimize ilke edindik. Sayın başkanımızın değerli eşi Şadiye Hanımefendi burada bizim en büyük destekçimizdi. Hem sağlıkta hem sosyalde hem de kültür ve sanatta. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Daha çok nice yıllarda sizlerle böyle güzel birlik ve beraberliklerimiz olsun"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 30 müdürlüğün son 4 müdürlüğüyle gerçekleştirilen buluşmayla personelle yapılan toplantıların tamamlandığını belirterek, bu programların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Bugün 30 müdürlüğümüzün son 4 müdürlüğüyle beraberiz ve böylelikle mesai arkadaşlarımızla hoş vakit şeklinde yapmış olduğumuz buluşmaların son seferine geldik. Rabbim sağlık versin. Daha çok nice yıllarda sizlerle böyle güzel birlik ve beraberliklerimiz olsun. Hiç kimse eksilmeden sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah. Bizler istiyoruz ki beraber olduğumuz zamanlarda bu şekilde rahat bir ortam olsun. Çünkü yaptığınız işin içerisinde her şeyin doğru ya da farklı bir şekilde yürüdüğünü sizler görüyorsunuz. Uyarınız, öneriniz veya bir teklifiniz olabilir düşüncesiyle bizler de bu şekilde bir program düzenlemeyi uygun gördük. ve şu ana kadar yaptığımız toplantılardan da çok güzel geri dönüşler aldık. Bizim de varsa eksiklerimiz onları da tamamlamaya çalıştık" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Başdeğirmen, isimlerinin yazılı olduğu kalemleri personele hediye etti. Ayrıca çocuklarla ve engelli personelle de yakında ilgilenen Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, çocuklara top, bebek ve Ispartaspor forması verdi. Hediye taktimi sonrası çekilen hatıra fotoğraflarıyla personel buluşmaları programı sona erdi. - ISPARTA