Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü\'nde incelemelerde bulundu

Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünün yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimi'nde incelemelerde bulundu.

Isparta Belediyesi, sağlık alanındaki hizmetlerini ve bu hizmetleri verdiği alanların fiziki şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gerek yetkilendirilmiş aile hekimliği biriminde gerekse evde sağlık hizmetleriyle şehre hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğünün ek hizmet binası tamamlandı. Bugüne kadar Demirköprü mevkiinde hizmet veren birim genişletilirken, vatandaşların daha güzel bir alanda hizmet alması hedeflendi. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hasta muayenesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık, diyetisyen, enjeksiyon, pansuman hizmetleri verilirken, yine vatandaşlara hasta nakil hizmeti, özbakım, yaşlı destek hizmetleri, engelli destek hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri de sunuluyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sağlık İşleri Müdürlüğünün yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimini ziyaret ederek, Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven'den bilgiler aldı, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Önceki dönemlerde küçük bir alanda sağlık hizmeti sunduklarını, Başkan Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte hem fiziki olarak alanlarını genişlettiklerini hem de verdikleri hizmetin kalitesini ve sayısını arttırdıklarını söyleyen Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, "Sayın başkanım merkezimizde ayrıca aylık 450 hastamızın rehabilitasyonunu yapıyoruz. Sizin talimatlarınızla Yunus Emre Devlet Hastanemizle bir protokol imzalamıştık. Hem Yunus Emre Devlet Hastanesinin hastalarını alıyoruz hem de belediyemize başvuran hastaları orada muayene ettirdikten sonra buradaki rehabilitasyon ünitesinde tedavi almalarını sağlıyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerle irtibatlı çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sağlık alanında ve evde özbakım hizmetlerindeki çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, sağlık alanında görev yapan tüm personeline teşekkür etti. - ISPARTA