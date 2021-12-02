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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıktı - Son Dakika

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıktı

02.12.2021 17:22
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait tesisleri yıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait tesisleri yıktığı bildirildi.

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin buldozer eşliğinde Yatta beldesinin doğusundaki "El-Merkez" kompleksine baskın düzenlediğini, yerleşim ve tarım tesislerini yıktığını belirtti.

İsrail güçlerinin teneke çatılı üç büyükbaş hayvan barınağını ve tek odalı üç yapıyı yıktığını söyleyen Amur, İsrail yönetiminin hem "C bölgesinde ikamet izni vermediğini" hem de söz konusu tesislerin ruhsat almadığı bahanesini ileri sürdüğünü kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin Velce beldesinde bazı duvarları yıktığını aktardı.

Yerleşimci saldırısına Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Konsey tarafından yapılan başka bir açıklamada ise Yahudi yerleşimcilerin Nablus kentinin güneyinde yer alan Calud köyündeki bir Filistinlinin evine saldırdığı ve evi tahrip ettiği belirtildi. Konsey ayrıca bölge sakinlerine ait evlerde oluşan tahribata ilişkin fotoğraflar yayınladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in amacının, daha fazla Filistin toprağını çalmak, ileri karakolların ve mevcut yerleşimlerin alanını genişletmek, Batı Şeria'nın kuzeyi ile merkezini ayıran devasa bir yerleşim bloğuna dönüştürmek olduğu vurgulandı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıktı - Son Dakika


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