İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bazı binalara saldırı gerçekleştirdi.
İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te bulunan Haret Hreik'i vurdu. Hedef alınan binalardan yoğun duman yükseldi. IDF'den yapılan açıklamada, Hizbullah varlıklarına saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü. - BEYRUT
Son Dakika › Politika › İsrail Beyrut'ta Hedefe Saldırdı - Son Dakika
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