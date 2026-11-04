İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma istişaresini başlattı ve partileri uyardı - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma istişaresini başlattı ve partileri uyardı

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma istişaresini başlattı ve partileri uyardı
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 27 Ekim seçimlerinin resmi sonuçlarını alıp yeni hükümet için partilerle istişare sürecini başlattı. Net kazananın çıkmadığı tabloda bazı grupların tüm vaatleri yerine getiremeyeceğini, aksi halde yeniden seçim riski bulunduğunu söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlere ilişkin açıklamasında, net bir kazananın ortaya çıkmadığı bu ortamda İsrail parlamentosu Knesset'teki bazı siyasi grupların seçim kampanyası sırasında verdikleri "tüm söz ve vaatleri yerine getiremeyeceklerini" anlamaları gerektiğini söyledi. Herzog, Knesset'e giren partilerden temsilcilerle bir araya gelerek yeni hükümetin kurulmasına yönelik istişare sürecini başlattı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarını teslim aldı. Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Yargıç Noam Sohlberg'in seçim sonuçlarını kendisine sunmasının ardından İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen törende konuşan Herzog, seçim sürecinde ülkedeki Arap toplumuna yönelik kullanılan söylemlere tepki gösterdi.

Arap toplumunun seçim sonuçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar üzerinden hedef gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Herzog, "Son dönemde duyduğumuz kaba ve ırkçı söylemleri kınıyorum" ifadelerini kullandı. Seçimlerde usulsüzlük ve dış müdahale iddialarına da değinen Herzog; İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet, İsrail polisi ve diğer güvenlik güçlerinin çalışmalarına tam güven duyduğunu ifade etti.

"Bazı gruplar verdikleri tüm sözleri yerine getirmeyeceklerini anlamalı"

Knesset'teki siyasi bazı grupların seçim kampanyası sırasında verdikleri "tüm söz ve vaatleri yerine getiremeyeceklerini" anlamaları gerektiğini belirten Herzog, aksi halde ülkenin yeniden seçime gitme riskiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

Seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi tabloya da değinen Herzog, "Seçimlerin ardından net bir kazananın ortaya çıkmadığı mevcut tabloda, İsrail devletinin kazanan taraf olması için özgün ve üretken çözümler ile cesaret ve iyi niyet bekliyorum. Buraya geldiklerinde siyasi gruplardan ve temsilcilerinden göz önünde bulundurmalarını istediğim tek ölçüt şu: Bu dönemde ülke için gerçekten en iyi olan nedir?" ifadelerini kullandı.

Başbakanın belirlenmesine yönelik istişare süreci başladı

Açıklamanın ardından Herzog, yeni hükümetin kurulması sürecinde Knesset'e giren siyasi partilerle görüşmelere başladı. Yeni başbakanın belirlenmesine yönelik siyasi partilerle istişare süreci kapsamında Cumhurbaşkanı, parlamentodaki parti ve grupların temsilcileriyle bir araya gelerek, tarafların hükümeti kurmak üzere hangi başbakan adayını önerdiklerini öğrenecek.

İsrailli gruplar Arap partileriyle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı

27 Ekim'de düzenlenen seçimlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, Knesset'teki 120 sandalyenin yalnızca 53'ünü kazanmış ve çoğunluk olan 61 sandalyeyi elde edememişti. Netanyahu'nun rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile aynı çizgideki partiler ise 48 sandalye kazanmıştı. Böylece iki lider de hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşabilecek net bir seçeneğe sahip olamadı.

İsrail'deki Arapları temsil eden partiler ise parlamentodaki sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaşmış ve güç dengesi açısından belirleyici konuma gelmişti. Ancak hem Netanyahu hem de Eisenkot, seçim öncesinde söz konusu partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: İHA
PolitikaHükümetHerzogİsrailDünyaSon Dakika

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