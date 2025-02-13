İsrail: Esirler serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek

Politika

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas'ın cumartesi günü 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini açıkladı.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mencer, Hamas'ın cumartesi günü sağ olan 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini belirterek, "3 sağ esir cumartesi günü Hamas tarafından serbest bırakılmalı. Eğer bu 3 kişi serbest bırakılmazsa, Hamas esirlerimizi cumartesi öğlene kadar iade etmezse, ateşkes sona erecek" dedi.

Hamas, esir takasını ertelemişti

Hamas, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini kaydetmişti.

Esir takasına ilişkin yapılan görüşmelerin ardından Hamas, bugün yaptığı açıklamada, "Hamas, belirlenen takvime göre esir takası da dahil olmak üzere ateşkes anlaşmasına bağlılığını teyit etti" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV