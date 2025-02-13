İsrail: Esirler serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek - Son Dakika
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Politika

İsrail: Esirler serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek

İsrail, Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin sonlanacağını belirtti.

13.02.2025 20:07
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İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas'ın cumartesi günü 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini açıkladı.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mencer, Hamas'ın cumartesi günü sağ olan 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini belirterek, "3 sağ esir cumartesi günü Hamas tarafından serbest bırakılmalı. Eğer bu 3 kişi serbest bırakılmazsa, Hamas esirlerimizi cumartesi öğlene kadar iade etmezse, ateşkes sona erecek" dedi.

Hamas, esir takasını ertelemişti

Hamas, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini kaydetmişti.

Esir takasına ilişkin yapılan görüşmelerin ardından Hamas, bugün yaptığı açıklamada, "Hamas, belirlenen takvime göre esir takası da dahil olmak üzere ateşkes anlaşmasına bağlılığını teyit etti" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail: Esirler serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek - Son Dakika

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