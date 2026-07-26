İsrail, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün Girişine Onay Verdi

İsrail güvenlik kabinesinde yapılan oylama sonucunda Gazze Şeridi'nde görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay verildi. İsrailli bir askeri yetkili, gelinen aşamada istikrar gücünün yaklaşık 200 personelden oluşmasının beklendiğini açıkladı.

İsrail güvenlik kabinesi, bölgede sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin gündem maddelerini ele almak üzere toplandı. Toplantıda yapılan oylama sonucu Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında bölgede görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişine onay verildi.

İsrail ordusundan bir yetkili, Uluslararası İstikrar Gücü personeline İsrail yasaları kapsamında yasal dokunulmazlık tanınacağını ve birliklerin bazı bölgelerde İsrail ordusuyla koordinasyon içinde görev yapacağını söyledi. Yetkili, "Gelinen aşamada istikrar gücünün Uganda ve Fas gibi ülkelerden yaklaşık 200 personelden oluşması bekleniyor" dedi.

Yetkili ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu bölgelerde oluşturduğu sözde Sarı Hattı korumayı sürdüreceğini belirterek, "Hamas silahsızlandırılmadığı sürece İsrail güçleri bu hattan daha geriye çekilmeyecek" dedi.

Bakan Ben-Gvir karara karşı oy kullandı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir güvenlik kabinesindeki oylamada karara karşı oy kullandı. Haberlerde ayrıca, güvenlik kabinesinin onayıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti yakınlarında Uluslararası İstikrar Gücü için bir karargah kurulmasının önünün açıldığı belirtildi.

Söz konusu istikrar gücü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planının kilit unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Plan kapsamında güvenlik bölgelerinden geçişine izin verilen Gazzelilerin Refah yakınlarında oluşturulacak insani bölgeye yerleştirilmesi öngörülüyor.