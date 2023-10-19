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İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'ye kara saldırısı için toplandı - Son Dakika

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'ye kara saldırısı için toplandı

Son Güncelleme: 19.10.2023 21:21

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara saldırısı gündemdeki yerini korurken, İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı. İsrail yönetiminden gelen açıklamalarda, olası kara harekatına ilişkin sinyaller verilmişti. Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant da askerlere yönelik açıklamalarında saldırıya hazır olduklarını belirtti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara saldırısı gündemdeki yerini korurken, İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplandığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in olası kara operasyonuna Güvenlik Kabinesi'nin onayıyla mümkün olduğuna dikkati çekilirken, 7 Ekim'den bu yana söz konusu kabinenin daha önce de toplandığı kaydedildi.

İsrail yönetiminden bugün gelen açıklamalarda, İsrail ordusunun olası kara harekatına ilişkin sinyaller verilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, bugün Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak "hazırız" mesajını vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da yine Gazze sınırındaki askerlere yaptığı konuşmada, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'ye kara saldırısı için toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'ye kara saldırısı için toplandı - Son Dakika
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