İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Batı Şeria'da Bağımsız Yerleşim Birimi Kararı - Son Dakika
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Politika

İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Batı Şeria'da Bağımsız Yerleşim Birimi Kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria'daki bazı mahalleleri bağımsız yerleşim birimlerine dönüştürme kararı aldığını açıkladı. Bu adım, her yerleşim birimine kendi belediye meclisinin verilmesini ve ayrı bütçelerin sağlanmasını mümkün kılıyor.

23.03.2025 16:59
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İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Alon, Haresha, Kerem Reim, Neriya, Migron, Shvut Rachel, Ovnat, Brosh Habika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei Hanahal ve Gvaot mahallelerini, ana yerleşimlerinden ayırarak, bağımsız yerleşim birimine dönüştürme kararını onayladı.

İsrail'den işgal ettiği Batı Şeria'ya yönelik skandal bir karar geldi. İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria'daki Alon, Haresha, Kerem Reim, Neriya, Migron, Shvut Rachel, Ovnat, Brosh Habika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei Hanahal ve Gvaot mahallelerini, ana yerleşimlerinden ayırarak, bağımsız yerleşim birimine dönüştürme kararını onayladı.

Yerleşim birimleri kendi belediye meclisine sahip olacak

Yıllar önce yasadışı yerleşim karakolları olarak İsrail taraşından inşa edilen söz konusu mahalleleri ayırma kararı, hükümetin her bir yeni yerleşim için ayrı ayrı bütçe sağlamasına olanak tanıyor. Ayrıca, her biri kendi belediye meclisine sahip olacak.

"İsrail egemenliğine doğru atılan bir başka önemli adımdır"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich kararın ardından yaptığı açıklamada, "Yerleşimlerin normalleşmesi ve resmileşmesi konusunda bir devrim yapmayı sürdürüyoruz. Gizlemek ve özür dilemek yerine, bayrağı kaldırıyor, inşa ediyor ve yerleşiyoruz. Bu, Yahuda ve Samarya'da [Batı Şeria] fiili İsrail egemenliğine doğru atılan bir başka önemli adımdır" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Batı Şeria'da Bağımsız Yerleşim Birimi Kararı - Son Dakika

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