İsrail, Hamas'ın 12 haftalık ateşkes talebini reddetti

Politika

Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Kahire'de gerçekleştirilen ve sonuç alınamayan ateşkes müzakerelerine yönelik yaptığı açıklamada, esir takası için Hamas'ın 12 haftalık bir ateşkes talep ettiği ancak İsrail'in bunun "saldırıların sona ermesi anlamına geldiği" gerekçesiyle karşı çıktığını ve kabul etmediğini bildirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas heyetleri arasındaki ateşkes müzakereleri dün sona ermiş, müzakerelerde sonuç çıkmamıştı. Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, CNN International'e yaptığı açıklamada ateşkesin süresinin müzakerelerdeki önemli engellerden biri olduğunu söyledi. Kaynak, esir takası için Hamas'ın 12 haftalık bir ateşkes talep ettiğini ancak İsrail'in bunun "saldırıların sona ermesi anlamına geldiği" gerekçesiyle karşı çıktığını ifade etti. Kaynak, bir önceki görüşmelerde 6 aylık ateşkesin Hamas tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Müzakerelerin sona ermesinin ardından heyetler Kahire'den ayrılmıştı. - WASHINGTON