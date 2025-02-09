İsrail Heyeti Katar'da Ateşkes Görüşmeleri İçin Toplandı

Politika

İsrail heyeti, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili yapılacak görüşmeler için Katar'a geldi.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik görüşmeler başlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Omer Dostri, İsrail heyetinin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili yapılacak görüşmeler için Katar'ın başkenti Doha'da olduğunu açıkladı.

Ateşkes anlaşması üç aşamalı

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması, saldırıların sona ermesi, yaklaşık 100 rehineden 33'ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımların artmasını içeriyor. İlk aşama sürerken ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin ateşkesin 16. gününde (3 Şubat'ta) başlaması gerekiyordu. İkinci aşama erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini içeriyor. Üçüncü aşamada ise Gazze'de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesi ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılması gerekiyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana 5 esir takası gerçekleşirken, İsrail 766 Filistin mahkumu, Hamas ise 21 esiri serbest bıraktı. - DOHA