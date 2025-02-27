İsrail Heyeti Müzakereler İçin Kahire'ye Gidiyor - Son Dakika
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Politika

İsrail Heyeti Müzakereler İçin Kahire'ye Gidiyor

İsrail, Mısır'a giderek Hamas ile ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere başlayacak.

27.02.2025 16:50
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İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail heyetinin müzakere için bu akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan üç aşamalı ateşkes süreci devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail heyetinin müzakereler için akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da heyetin ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili görüşmelere devam edilmesi konusunda "ortak bir zemin olup olmadığına bakacağını" ifade etti.

"İkinci aşama için müzakerelere hazırız"

Hamas Hareketi de ikinci aşamaya ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğunu yineledi. Yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına, tüm şartlarıyla tam bağlılığımızı ve ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. İşgalcilerin anlaşma şartlarına uymasını sağlamak ve Netanyahu ile suçlu hükümetinin anlaşmayı baltalamasını önlemek için arabulucuların, uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların derhal ve kararlı adımlar atmasının acil gerekliliğini vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bu hafta sona ermesi bekleniyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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