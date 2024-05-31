İsrail: "Hükümetimiz esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir" - Son Dakika
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Politika

İsrail: "Hükümetimiz esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını içeren konuşmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti rehinelerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

31.05.2024 23:30
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını içeren konuşmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti rehinelerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Hamas'a kalıcı ateşkesi içeren yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Biden'ın konuşmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Bu nedenle Başbakan, müzakere ekibine bu hedefe ulaşılması için bir taslak sunma yetkisi verdi" denildi. Açıklamada, Netanyahu'nun esirlerin tamamı iade edilmeden ve tüm hedeflere ulaşılmadan saldırıların sona ermeyeceği konusunda ısrar ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tarafından önerilen taslağın Tel Aviv'in ilkelerini korumasına izin verdiği belirtilirken, ateşkes teklifinin Biden'ın açıkladığı teklifle aynı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

İsrailli ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ise, "Anlaşmanın İsrail ve Hamas tarafından farklı şekillerde ele alınacağından şüphem yok ama anlaşmada ne olduğunu ve beklentilerin ne olduğunu biliyoruz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Başbakanlık, Joe Biden, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail: 'Hükümetimiz esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir' - Son Dakika

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