ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Politika

ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını: İsrail, İran\'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD merkezli haber kanalı CNN, ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığını haberinde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı içinde olduğunu ve bu saldırı olasılığının son dönemde "önemli" ölçüde arttığını duyurdu.

21.05.2025 10:56
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ABD merkezli haber kanalı CNN, ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığını haberinde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı içinde olduğunu iddia etti. Haberde, İsraillilerin nihai kararı verip vermediğinin henüz net olmadığı ve ABD hükümetinin İsrail'in harekete geçme konusunda bir anlaşmazlık içinde olduğu aktarıldı.

Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı olasılığının son dönemde "önemli" ölçüde arttığını ifade ederek ABD'nin İran'la uranyumun zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik bir anlaşmaya varması halinde saldırı ihtimalinin daha yüksek olacağını da sözlerine ekledi.

İSTİHBARAT ÜST DÜZEY İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN

CNN'in haberine konu olan İsrail'in saldırı hazırlığına ilişkin istihbaratın, üst düzey İsrailli yetkililerin kamuya açık ve özel ifadelerinin yanı sıra İsraillilerin ifadeleri ile İsrail askeri hareketlerinin gözlemlerinden elde edildiği kaydedildi.

İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği ve İsrail Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Salih Gökçek:
    Adamlar adım adım Türkiye sınırına yaklaşsın biz hala onların ürünlerini filmlerde reklam malzemesi yapalım milliyetçi olmanın vakti geçiyor artık. 10 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İsrail mutlak şerdir. 7 1 Yanıtla
  • zeki:
    40 yıldır aynı terane 4 1 Yanıtla
  • n5685244:
    abd sizi kılanıyor işi bitince sizede aynı muameleyi yapacak 1 0 Yanıtla
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