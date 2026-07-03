İsrail'in İranlı Yetkililere Suikast Planı

ABD basını adını açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakereler sırasında, İsrail'in bahar aylarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'ı suikastla planladığını yazdı.

ABD merkezli The New York Times ve The Washington Post, adı açıklanmayan mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'ın bahar aylarında Tahran'la geçici bir barış anlaşmasına varmak için hassas görüşmeler yürüttüğü sırada İsrail'in İran'ın en üst düzey müzakerecilerini öldürmeyi planlamış olabileceğinden endişe ettiklerini yazdı. ABD'li yetkililer, İsrail'in, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'ı suikastla öldürmeyi hedeflediğini söyledi. Amerikalı yetkililer, söz konusu iki ismin öldürülmesinin savaşın başından bu yana İsrail'in stratejisi olduğunu ancak ABD tarafının, nisan ayında başlayan görüşmeler sırasında Arakçi ve Galibaf'ın hedef alınmasının barış görüşmelerini sekteye uğratacağından endişe ettiklerini dile getirdi.

ABD, Orta Doğu ülkelerinden İran'ın uyarılmasını istedi

ABD'li bir yetkili Washington Post'a verdiği röportajında, "Bu insanları öldürürseniz, pragmatistleri de öldürmüş olursunuz" dedi. The New York Times'a konuşan yetkili ise, ABD'nin Orta Doğu ülkelerinden İran'ı, İsrail'in iki yetkiliyi hedef alabileceği ihtimali konusunda uyarmalarını dahi istediğini kaydetti.

ABD'nin, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nda İran'ın donanmasını, askeri noktalarını hedef alırken İsrail'in ise öncelikli olarak üst düzey İranlı yetkilileri öldürme eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Buna örnek olarak ise, Trump yönetiminin müzakereleri yürütmeyi beklediği aralarında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve eski İran dışişleri bakanı Kamal Kharazi'nin de aralarında bulunduğu daha pragmatik liderlerin öldürülmesi ifade ediliyor. Söz konusu iki ismin ABD ile müzakerelerde yer almasının ardından hava saldırılarında öldürüldüğü kaydedildi.

"Trump, barış görüşmelerinin tamamlanmasını istiyor"

İsrail'in planları ve İran'a yapılan uyarı hakkında soruyu yanıtlayan ABD'li yetkili, Amerikan ve İran heyetleri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci i Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in Katar'da verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, Trump'ın barış sürecinin "tamamlanmasını" istediğini söyledi.

Galibaf'ın listeden çıkarılmasını ABD istedi

Wall Street Journal, Mart ayında yayınladığı bir haberinde İsrail'in Arakçi ve Galibaf'ı hedef listesine aldığını ancak ABD'nin İran ile müzakerelere başlama görüşmeleri sırasında geçici olarak listeden çıkardığını yazmıştı. Adı açıklanmayan ABD yetkilisi ve bir Orta Doğu yetkilisi, Trump yönetiminin bu dönemde Galibaf'ın İsrail'in hedef listesinde olduğunu öğrendiğini ve İsrail'den Galibaf'ı listeden çıkarmasını istediğini söyledi.

Üç üst düzey İranlı yetkili daha önce yaptıkları açıklamada Galibaf'ın hem Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta hem de 28 Şubat'ta başlayan çatışmada, İsrail'in üst düzey hükümet yetkililerinin gizli bir toplantısını hedef aldığı sırada neredeyse öldürüldüğünü dile getirmişti. Yetkililer, her iki olayda da Galibaf'ın enkaz altından kurtarıldığını bildirmişti.

İslamabad'a gelen Galibaf'ı Pakistan savaş uçakları korudu

Galibaf Nisan ayında, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a seyahat planlamış ancak İranlı güvenlik yetkilileri İsrail'in suikast düzenleyeceğinden endişe duymuştu. İran tarafı, İsrail'in herhangi bir saldırı ya da suikast gerçekleştirmeyeceğine dair ABD, Katar ve Pakistan'dan garanti istemişti. Pakistan'a ait savaş uçakları da 70'den fazla yetkiliyi taşıyan İran heyetini taşıyan uçağa İran sınırından İslamabad'da inişine kadar eşlik etmişti. Ancak Galibaf'ın Tahran'a dönüş yolunda İsrail'den bir güvenlik tehdidi ortaya çıkmıştı. İranlı yetkili, güvenlik güçlerinin Galibaf'ı Tahran'a geri götüren uçağa İsrail'in uçağa saldırı planladığına dair istihbarat elde ettiklerini ve iki İsrail savaş uçağının Irak sınırına yakın batı sınırından İran hava sahasına girdiğini bildirdiğini açıklamıştı.

Galibaf'ın uçağı acil iniş yapmıştı

Galibaf'a İslamabad'da da eşlik eden danışmanı Mahdi Mohammadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı doğrulamıştı. Mohammadi ve iki yetkili, uçağın İran'ın Pakistan sınırına en yakın havalimanı olan Meşhed şehrine acil iniş yaptığını ve İran heyetinin karayoluyla yaklaşık 8 saatlik bir yolculukla Tahran'a geri döndüğünü açıklamıştı. - WASHINGTON