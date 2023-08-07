İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker öldü

07.08.2023 11:04

Suriye, İsrail'in başkent Şam'ın yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli askerin öldüğünü duyurdu. Saldırıda 4 asker yaralandı ve mülk hasarları meydana geldi. Suriye devlet televizyonu, füze savunma sistemlerinin İsrail'e ait bazı füzeleri etkisiz hale getirdiğini iddia etti. İsrail ordusu, Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin resmi açıklama yapmazken, son yıllarda birçok Suriyeli asker İsrail hava saldırıları sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Suriye, İsrail'inhava saldırısında başkent Şam'ın yakınlarında bulunan bölgeleri hedef aldığını ve bu saldırının sonucunda dört Suriyeli askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırıda ayrıca dört askerin yaralandığı ve çeşitli mülk hasarlarının meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu, saldırının ardından füze savunma sistemlerinin İsrail'e ait bazı füzeleri etkisiz hale getirdiğini öne sürdü.

Henüz ölen ve yaralanan askerlerin rütbeleri ve konumları hakkında resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, son yıllarda birçok Suriyeli asker hava savunma birimlerinde görev yaparken İsrail hava saldırıları sonucunda hayatını kaybetmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırının ardından ordu yetkilisinin "Saldırı dört askerin ölümüne, dört askinin yaralanmasına ve bazı maddi kayıplara yol açtığını" açıkladığını belirtti.

İsrail ordusu genellikle Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin resmi açıklama yapmazken, son on yıl içinde İran destekli gruplara karşı yüzlerce hava saldırısı düzenlediği ve ülkedeki duruma müdahale etmeye çalıştığı biliniyor. Ayrıca, İsrail'e atfedilen hava saldırıları sürekli olarak Suriye'nin hava savunma sistemlerini hedef almıştır.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı
11:36 Ünlü markanın makarnasından böcek çıktı
11:30 Erol Bulut'un İngiltere'deki ilk maçında son dakikada yıkıldı
11:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz
11:22 90+5'te olanlar oldu! Erol Bulut, İngiltere'deki ilk maçında yıkımı yaşadı
11:25 Kaan Yıldırım, Hande Erçel ile gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
11:19 Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz, sürecin tam üyelikle canlandırılması gerek
11:12 Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti
11:08 Bilecik Belediyesi'nden kötü kokuya ilkel çözüm! Rögar kapaklarına naylon geçirdiler
11:07 Kaybolan eşini hastanede bulan kadın tek bir soru sordu: Neredeydin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 11:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement