İsrail, İran'a Saldırdı

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran'ın ateşkesi 2 kez ihlal ettiğini öne sürerek İsrail'in Tahran'daki bir radar tesisine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü, İsrail'in daha fazla saldırıdan kaçındığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden İran ile ateşkese ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Ateşkes saat 07.00 olarak belirlendi. İsrail, saat 03.00'te Tahran'ın kalbine şiddetli bir saldırı düzenleyerek rejim hedeflerini vurdu, yüzlerce Besic ve İran güvenlik görevlisini öldürdü. İran, ateşkes yürürlüğe girmeden kısa bir süre önce füze saldırıları düzenledi ve bunlardan biri Beerşeba'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Saat 07.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girdi. İran, İsrail topraklarını daha sonra saat 07.06'da bir füze, saat 10.25'te 2 füze ateşledi. Füzeler, can kaybı veya hasar olmaksızın engellendi veya açık alanlara düştü. İran'ın ihlalleri üzerine İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran yakınlarındaki bir radar tesisini imha etti" ifadelerini kullanıldı.

Netanyahu ile Trump telefonda görüştü

Daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "İsrail, Başkan Trump'ın Başbakan Netanyahu ile görüşmesinin ardından daha fazla saldırıdan kaçındı. Başkan Trump, savaşın tüm hedeflerine ulaşan İsrail'i takdir ettiğini ve ateşkesin istikrarına olan güvenini dile getirdi" denildi. - TEL AVİV