İsrail: 'Katar'ın ateşkes taslağını almadık'

Politika

İsrailli yetkililer, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "nihai taslağı" Hamas ve İsrail'e ilettiğine yönelik açıklamayı reddederek henüz nihai taslağın kendilerine ulaşmadığını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler de sürüyor. Müzakere heyetinde yer alan adı açıklanmayan bir yetkili tarafından Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "nihai taslağı" Hamas ve İsrail'e ilettiği kaydedilmişti. Ancak, İsrail tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in henüz Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "nihai taslağı" teslim almadığı ifade edildi.

"Müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydettik"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Kudüs'te Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rassmusen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında müzakerelere değinen Sa'ar, "Hamas'la devam eden müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydettik" dedi. İsrail'in rehine anlaşmasına varmak istediğini sözlerine ekleyen İsrailli Bakan, "Rehine anlaşmasına varmak için ABD'li dostlarımızla çalışıyoruz ve yakın zamanda diğer tarafın da bunu isteyip istemeyeceğini öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhtemel anlaşmanın zamanına ilişkin soruya yanıt veren Sa'ar, "İlerleme var. Ancak önceye göre daha iyi göründüğünü söyledim. Ancak, daha fazlasını söylemek istemiyorum. Çünkü her kelimeye ve her cümleye duyarlı aileler olduğunun farkındayım" dedi.

Sa'ar ayrıca Biden yönetimiyle de günler sonra Beyaz Saray'a gelecek Trump yönetimiyle de çalıştıklarını bildirerek, "Kısa süre içerisinde olacakları göreceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı. - TEL AVİV