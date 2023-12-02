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Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv'e düştü - Son Dakika

Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv'e düştü

Hamas'ın Gazze'den fırlattığı roketleri durdurmaya çalışan İsrail'in Demir Kubbe sisteminin ateşlediği füze Tel Aviv'e düştü. Görüntülerde füzenin diğerlerinin aksine havada bir süre döndükten sonra düştüğü anlar yer aldı.

02.12.2023 - 23:58,  Güncelleme: 00:02
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Hamas'ın roketlerine karşılık vermeye çalışan İsrail'deki Demir Kubbe sisteminin ateşlediği füzelerden biri Tel Aviv'e düştü.

DEMİR KUBBE'DEN ATEŞLENEN FÜZE TEL AVİV'E DÜŞTÜ

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken, Hamas'la çatışmalar da şiddetlendi. Hamas'ın Gazze'den fırlattığı roketlere karşılık veren İsrail'in Demir Kubbe sistemi, kendi kendini vurdu. Akşam saatlerinde Demir Kubbe'den peş peşe ateşlenen füzelerden biri Tel Aviv'e düştü. Füzenin düşmesiyle birlikte patlama yaşanırken, bölgeden alevler yükseldi.

İsrail kendini vurdu! Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv şehir merkezine düştü

DEMİR KUBBE NEDİR?

Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisitarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir. Düzenek, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır. İsrail, direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır.

İsrail kendini vurdu! Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv şehir merkezine düştü
Demir Kubbe

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail kendini vurdu! Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv şehir merkezine düştü

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 252 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail kendini vurdu! Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv şehir merkezine düştü
İsrail kendini vurdu! Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv şehir merkezine düştü
İsrail kendini vurdu! Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv şehir merkezine düştü

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv'e düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir Kubbe'nin ateşlediği füze Tel Aviv'e düştü - Son Dakika
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