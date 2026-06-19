İsrail, Lübnan'daki Güvenlik Bölgesinde Kalacak - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'daki Güvenlik Bölgesinde Kalacak

İsrail, Lübnan\'daki Güvenlik Bölgesinde Kalacak
19.06.2026 14:03
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İsrail, Lübnan'da saldırılarına devam edeceğini ve güvenlik bölgesinden çekilmeyeceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İsrail ordusu, kıyı şeridinden Beaufort tepelerine kadar uzanan Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek" dedi.

İsrail, ABD-İran arasında varılan anlaşmaya ve yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'dan geri çekilmeyeceklerini yineledi.

Lübnan'da 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından konuşan Katz, "Askerlerimize ve sivillerimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz ve Hizbullah'ın ateşkes ihlallerinin her birine büyük bir güçle karşılık vereceğiz. İsrail ordusu, kuzeydeki yerleşim yerlerini korumak, tehditleri bertaraf etmek ve bölgedeki hem yer üstü hem de yer altı düşman altyapısını imha etmek amacıyla, kıyı şeridinden Beaufort tepelerine kadar uzanan Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, Lübnan'daki Güvenlik Bölgesinde Kalacak - Son Dakika

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