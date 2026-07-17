İsrail Meclisi İlk Kez 4 Yılını Tamamladı - Son Dakika
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İsrail Meclisi İlk Kez 4 Yılını Tamamladı

İsrail Meclisi İlk Kez 4 Yılını Tamamladı
17.07.2026 11:25
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İsrail meclisi, 1988'den sonra ilk kez 4 yıllık görev süresini tamamlayarak feshedildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak olan genel seçim öncesi meclis feshedildi. İsrail meclisi, 1988'den bu yana ilk kez 4 yıllık görev süresini tamamladı

İsrail meclisi, 27 Ekim'de yapılacak olan genel seçim öncesi 4 yıllık görev süresini tamamladı. Mecliste yapılan oylamada, meclisin feshedilmesini de içeren yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı Amir Ohana, yaptığı açıklamada, "Dört yıllık görev süresini tamamlıyoruz. Dokuz bütçe ve yüzlerce yasa çıkardık. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum. Bu sayede birlikte dört yıllık görev süresini tamamlamayı başardık" dedi.

1988'den bu yana ilk

Meclis, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerden önce yeniden toplanmayacak. İsrail siyasi tarihinde bir hükümetin dört yıllık görev süresini tamamlaması oldukça nadir görülüyor. İsrail'de bir hükümetin erken seçime gitmeden görev süresini tamamladığı son örnek 1988 yılında yaşanmıştı.

İsrail'de 2,4 yılda bir seçim yapılıyor

Görev süresi sınırı bulunmayan İsrail'de, ülke tarihinin yaklaşık 19 yıl ile en uzun süre görev yapan başbakanı olan Binyamin Netanyahu, sadece 2022-2026 arasındaki 6'ncı döneminde ilk kez dört yıllık görev süresini seçime gitmeden tamamlamış oldu.

İsrailliler 2019-2022 yılları arasında beş kez sandık başına gitti. İsrail Demokrasi Enstitüsü verilerine göre, ülkede ortalama her 2,4 yılda bir seçim yapılıyor. İsrail, OECD ülkeleri arasında seçimler arasındaki sürenin en kısa olduğu ikinci ülke. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Meclisi İlk Kez 4 Yılını Tamamladı - Son Dakika

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