İsrail Meclisinde işgal yasasına ret - Son Dakika
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İsrail Meclisinde işgal yasasına ret

07.06.2022 11:44
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret

İsrail'de Meclise sunulan, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde İsrail yasalarının uygulanmasını içeren "işgal yasası" kabul edilmedi.

İsrail'de Meclise sunulan, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde İsrail yasalarının uygulanmasını içeren "işgal yasası" kabul edilmedi.

İsrail'de siyasi kriz sürüyor. Mecliste gerçekleştirilen oturumda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim yerlerinde İsrail yasalarının uygulanmasının uzatılmasına yönelik tartışmalı tasarı oylamaya sunuldu. "İşgal yasası" olarak görülen tasarı, 120 sandalyeli mecliste 52'ye karşı 58 oyla reddedildi. Koalisyon ortağı Ra'am partisi milletvekillerinin yasaya karşı oy kullanması dikkat çekerken, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ve Meretz partisi de hükümetin aleyhinde oy verdi. 1967 yılından bu yana her 5 yılda bir geçerliliği uzatılan ve Haziran ayı sonunda sona erecek olan yasanın önümüzdeki haftalarda bir kez daha oylamaya sunulacağı belirtildi.

Koalisyon hükümetinin geleceği sorgulanıyor

Söz konusu yasanın reddedilmesinin, son 2 yılda üst üste 4 kez erken seçime gidilen ülkede hükümetin düşmesine yol açmasından endişe ediliyor. Sağcı muhalefet partileri, ideolojik olarak yasayı desteklemelerine rağmen koalisyonun hükümetinin düşmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya söz verdiklerini ifade ederek tasarıya karşı oy kullandı. İsrail medyası da oylama sonucunu, "Koalisyona büyük darbe" başlığıyla duyurdu.

Ülkede geçtiğimiz yıl yapılan erken seçimin ardından 8 partili koalisyon hükümeti kurulmuştu. - TEL AVİV

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İsrail'de işgal yasasını meclisten geçiremeyen hükümetin düşmesi gündemde İsrail'de işgal yasasını meclisten geçiremeyen hükümetin düşmesi gündemde İsrail hükümeti 'Yahudi yerleşimci yasasının uzatılması' sınavını veriyor İsrail hükümeti 'Yahudi yerleşimci yasasının uzatılması' sınavını veriyor
Kaynak: İHA

Batı Şeria, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Meclisinde işgal yasasına ret - Son Dakika

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