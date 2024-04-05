İsrail Ordusu, Gazze'deki Saldırıyla İlgili 2 Askeri Görevden Aldı - Son Dakika
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Politika

İsrail Ordusu, Gazze'deki Saldırıyla İlgili 2 Askeri Görevden Aldı

İsrail ordusu, Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın öldürülmesiyle bağlantılı olarak 2 askerin görevden alınmasına karar verdi. Soruşturma sonucunda, askerlerin saldırıda WCK'ya ait araçları Hamas üyeleri sanarak hedef aldığı ve komutların ciddi şekilde ihlal edildiği belirtildi. İsrail Genelkurmay Başkanı, bir askeri görevden alırken diğer komutanlara da kınama cezası verdi ve IDF'nin olaydan ders alarak operasyonlarına devam edeceği ifade edildi.

05.04.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
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İsrail ordusu, Gazze'de 7 yardım çalışanının öldürülmesiyle bağlantılı olarak 2 askerin görevden alınmasına karar verdi.

İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından açılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın sonuçlarına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 1 Nisan'da yaşanan olayda yardım taşıyan konvoyda silahlı 2 kişinin tespit edildiği, bir komutanın bu kişileri "yanlışlıkla" Hamas üyesi olduğunu varsaydığı kaydedildi. Askerlerin söz konusu araçların WCK'ya bağlı olduğunu tespit edemediği belirtilen açıklamada, içerisinde Hamas üyelerinin olduğu yönünde yanlış kimlik tespiti yapılması ve olayın yanlış değerlendirilmesi nedeniyle 3 WCK aracının hedef alındığı ifade edildi. Araçların hedef alınması sonucu "7 masum insani yardım çalışanının" hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, araçlara yapılan saldırıların komutların ve ordu prosedürlerinin ciddi şekilde ihlal edilmesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

"Ciddi bir hata"

Soruşturma bulgularının saldırının yaşanmaması gerektiğini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Saldırıyı onaylayanlar, saldırının WCK çalışanlarını değil, silahlı Hamas üyelerini hedef aldığına inanıyorlardı. Yardım araçlarına yapılan saldırı, yanlış kimlik tespitinden ve yanlış kararlardan kaynaklanan, standart operasyon prosedürlerine aykırı ciddi bir hatadır" ifadesi kullanıldı.

"IDF bundan ders alacak"

IDF açıklamasına göre İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi soruşturmanın ardından binbaşı rütbesindeki bir asker ile yedek albay rütbesindeki bir askerin görevden alınmasına karar verdi. Halevi ayrıca tugay komutanı, Güney Komutanlığı komutanı ve 162'nci Tümen komutanına da resmen kınama cezası verdi. IDF'nin yaşanan olayı ciddiye aldığı kaydedilen açıklamada, "IDF olaydan ders alarak bunları devam eden operasyonlarına dahil edecek" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Ordusu, Gazze'deki Saldırıyla İlgili 2 Askeri Görevden Aldı - Son Dakika

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