İsrail saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli, yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2 gün önce Ramallah'ın Beytunya beldesinde düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Fehim Ahmed el-Hatip'in (25) bugün öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 342 oldu.

İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı; kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.