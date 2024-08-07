İsrail Savunma Bakanı: İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Savaşa Dönüşebilir

Politika

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ve Hizbullah arasında devam eden çatışmalara değinerek, "Bu bir savaşa da dönüşebilir" dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta açıklamalarda bulundu. Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan devletine "ağır bedeller ödetebileceği" uyarısında bulunarak, "Mevcut durumda Nasrallah Lübnan'ı çok ağır bedeller ödemeye sürükleyebilir. Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Bu bir savaşa da dönüşebilir. Bu teorik değil, gerçek" dedi. - TEL AVİV