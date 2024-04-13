İsrail Savunma Bakanı: Savunma ve saldırı sistemimizi güçlendirdik

Politika

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın beklenen misilleme saldırısına alınan tedbirlere yönelik yaptığı açıklamada, ABD ve batılı ülkelerin İsrail'e savunma ve karşılık verme konusunda "yeni kabiliyetler" sağladığını belirterek, "Son günlerde savunma ve saldırı sistemimizi güçlendirdik" dedi.

İsrail, İran'ın beklenen misilleme saldırısına hazırlanmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant saldırıya karşı alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ve batılı ülkelerin İsrail'e savunma ve karşılık verme konusunda "yeni kabiliyetler" sağladığını belirtti. Gallant, "İran ve işbirlikçilerinin İsrail'e karşı planladıkları saldırıyı yakından takip ediyoruz. Son günlerde hava savunma sistemimizi ve saldırı sistemimizi güçlendirdik" dedi.

Gallant, "İran bir terör devletidir. Dünya şimdi buna her zamankinden daha fazla maruz kalmaktadır. Vatandaşlarımızı bu terörizme karşı korumaya kararlıyız ve buna yanıt vermenin bir yolunu bulacağız" şeklinde konuştu. Gallant, sivillerin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talimatlarına uyması ve İç Cephe Komutanlığı'nın direktifleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - TEL AVİV